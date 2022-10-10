Родители мобилизованного ноябрянина отправятся на фронт волонтерами

Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрянин Акмал Турахонов и его супруга проводили на фронт сына, призванного в рамках частичной мобилизации. Теперь пара собираются отправиться в зону специальной военной операции, чтобы помогать людям. Информация об этом появилась на официальных страницах городской администрации в соцсетях.

«Вот такие люди живут в Ноябрьске. Гордимся и склоняем голову в глубоком уважении», - отметили власти.

Стать волонтерами - совместное желание супругов. С просьбой помочь оформить это решение юридически Акмал Турахонов обратился в штаб волонтеров #МыВмете, во время встречи с семьями мобилизованных.

Отметим, что Турахонов Акмал Максудхонович уже не первый год трудится в Вынгапуровском филиале спорткомплекса «Зенит».