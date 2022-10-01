Фото: администрация Салехарда

В рамках акции #МыВместе жители Салехарда собрали 1 250 килограммов гуманитарной помощи для российских солдат. Как пояснила руководитель Волонтерского центра партии «Единая Россия» Анастасия Казанцева, список необходимых вещей еще формируется, но важные категории известны: продукты длительного хранения, средства гигиены, одежда, медицинские материалы/изделия.

Для соблюдения санитарных норм все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками.

Фото: администрация Салехарда

Напоминаем, что в Салехарде помощь защитникам также можно принимается по адресу: ул. Республики, 7 с 10:00 до 20:00. Пункт работает без перерыва и выходных.

- Приходят и люди, и целые организации. В основном несут медикаменты и одежду, - говорят волонтеры, работающие в пункте.

Кстати, вступить в ряды добровольцев может любой желающий, для этого достаточно позвонить по номеру 89028279630 и сообщить о своих намерениях.