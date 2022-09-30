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Общество30 сентября 2022 10:02

В Шурышкарском районе открылся центр приема гуманитарной помощи для мобилизованных

Он находится в здании районного совета ветеранов
Денис Михайлов
Фото: администрация Шурышкарского района

Фото: администрация Шурышкарского района

В Шурышкарском районе открылся центр приема гуманитарной помощи для мобилизованных земляков и тех, кто уже находится в зоне действия специальной военной операции. Информация об этом появилась на официальной странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Принести вещи можно в Районный совет ветеранов по адресу: село Мужи ул. Уральская, 14 А, кабинет 204. Время приема с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.

В остальных поселениях района сбор ведется в местных администрациях.

Обратиться с вопросами можно по номер: 8(902)816-36-86, Александр Анатольевич Худалей.

Напоминаем, что вчера, 29 сентября, в Салехарде открылся пункт сбора вещей и продуктов для мобилизованных россиян. Он будет работать без перерыва и выходных.