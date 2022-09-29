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Общество29 сентября 2022 2:41

В Салехарде открывается пункт сбора вещей и продуктов для мобилизованных россиян

Он будет работать без перерыва и выходных
Дмитрий Кошелев
Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде открывается пункт сбора необходимых вещей и продуктов для мобилизованных россиян. Об этом сообщил глава окружной столицы Алексей Титовский.

С сегодняшнего дня, 29ентября, прием продуктов длительного хранения, лекарств и одежды будет по адресу: ул. Республики, 7. Время работы пункта: с 10:00 до 20:00 без перерыва и выходных.

Напоминаем, что по решению губернатора Дмитрия Артюхова ямальских солдат, отправляющихся из пунктов сбора в учебные части, обеспечивают всем необходимым в полевых условиях.

Ознакомиться с подробным перечнем вещей, которые принимаются в пункте сбора, можно по ссылке.