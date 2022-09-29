Ямальских школьников, приехавших в Екатеринбург для участия в форуме, переселили из общежития с тараканами

Фото: администрация Салехарда

На днях в соцсетях появился возмущенный пост от жительницы Салехарда, в котором говорилось, что школьников, приехавших в Екатеринбург для участия в форуме «ProЛЕС», заселили в общагу с тараканами. Также женщина уточнила, что ответственной за финансовую часть поездки является администрация окружной столицы, поэтому очень странно, что детей посели именно здесь.

На данный момент конфликт разрешился: юные северяне переехали в комфортную гостиницу.

- Получив информацию, администрация Салехарда оперативно включилась. Организаторам мероприятия направлена претензия. Ребята размещены в гостинице «Луна», которая находится в шаговой доступности от места проведения мероприятия, - сказали представители местной власти.

Фото: администрация Салехарда

Также они отметили, что номера, где разместились ямальцы, комфортные, удобные и современные.

Школьники уже побывали на семинарском занятии по ботанике, лесоведению, зоологии. Впереди - конкурсные испытания. Лекции и мастер-классы ребятам читают преподаватели из Уральского государственного лесотехнического университета и представители государственных органов власти.