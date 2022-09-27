Школьников из Салехарда, приехавших в Екатеринбург для участия в форуме, заселили в общагу с тараканами

Фото: скриншот из видео

В Салехарде назревает грандиозный скандал с участием местной администрации и школьников, отправившихся в Екатеринбург представлять регион на форуме «ProЛЕС». Когда ребята прибыли в город, их поселили... в общаге с обшарпанными стенами и тараканами.

Возмущенные такими условиями, дети быстро сняли видео, в котором наглядно показали все «красоты» своего временного жилища, и отправили их родителям, после чего ролики попали в Сеть.

В первом видео автор показал одну из комнат. Там повсюду следы от шпаклевки, свисающие шнуры, дыры в плинтусе и старинные кровати, на которых неудобно спать. Далее, во втором ролике, оператор заснял огромного таракана, которого ничуть не смутило повышенное внимание.

Кстати, родительница, выложившая видео на всеобщее обозрение, сообщила, что финансирование поездки осуществлялось администрацией города, поэтому весьма странно, что детей поселили именно в общежитии.

- Как-то стало «грустно», что у столицы Ямала, единственного города, находящегося на Полярном круге, не хватило средств для размещения детей в более лучших условиях, - заключила северянка.

В самой администрации по этому поводу сообщили, что ситуация же взята на контроль.

- Организаторам конкурса направлена претензия о ненадлежащей организации проживания детей. В настоящий момент ведется переселение ребят в гостиницу, - добавили в мэрии.

Напоминаем, что форум школьных лесничеств «ProЛЕС» стартовал 26 сентября. На него съехались десять команд из Уральского федерального округа. От Ямала участие принимают 14 школьников из Салехарда и Надыма. В течение пяти дней ребята будут посещать семинарские занятия по ботанике, лесоведению, зоологии и участвовать в командных и капитанских конкурсах.