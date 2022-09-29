Фото: Правительство ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов пообещал поддержать семьи мобилизованных ямальцев. Об этом он сообщил накануне, когда приехал в салехардский пункт сбора.

- Вы должны быть уверены, что здесь, у ваших жен, детей, матерей все в порядке. Приложим для этого все усилия. Дам поручение команде - отрабатывать каждый случай, требующий юридической, консультативной поддержки. Все наши ямальские меры поддержки детям военнослужащих предоставим приоритетно. Будем на связи. Ямал вас никогда не оставит, - сказал глава региона.

В дорогу ребят снабдили всем необходимым на первое время: аптечкой с медицинскими препаратами, сухим пайком, телефонами и предметами первой необходимости. По прибытии в учебные части мобилизованные с Ямала получат индивидуальные спальные мешки и коврики.

Также каждый мобилизованный получит единовременную выплату от региона в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены и другие меры поддержки как регионального, так и федерального уровней.