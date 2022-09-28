«Получат всю необходимую поддержку»: губернатор Дмитрий Артюхов проверил пункт сбора мобилизованных ямальцев в Салехарде

Фото: личный телеграм-канал Дмитрия Артюхова

Губернатор Дмитрий Артюхов посетил пункт сбора мобилизованных граждан в Салехарде, о чем рассказал в своих соцсетях.

- Наши ребята прибывают на пункты сбора перед отправкой в учебные части. Первых добровольцев уже отправили в Красноселькупский и Ямальский районы. Оборудовали для них специализированные помещения в наших городах: есть все необходимое, в окружной столице пункт сбора проверил лично, - сообщил глава региона.

Фото: личный телеграм-канал Дмитрия Артюхова

Всех солдат обеспечивают горячим питанием, телефонами для связи с близкими, с собой дают продуктовый сухпаек. Кроме того, мобилизованным выдают наборы самого нужного в полевых условиях: собраны аптечки с медикаментами, каждый в дальнейшем получит личный спальный мешок и коврик.

Фото: личный телеграм-канал Дмитрия Артюхова

- Гордимся нашими ребятами и будем помогать во всем. Будьте уверены, вы и ваши семьи получат всю необходимую поддержку. Весь Ямал с вами. Ждем домой! - подытожил губернатор.