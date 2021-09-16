Известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко провел отпуск на Ямале

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко провел отпуск в Шурышкарском районе (в 15 километрах от села Горки). В программе отдыха были рыбалка, охота, собирание грибов, ягод и, конечно же, спокойное созерцание Оби.

Пообщаться со звездным гостем удалось главе района Олегу Попову. В разговоре комментатор признался, что прошедший год выдался для него непростым, поэтому отдых и заряд энергии были просто необходимы, а долгожданного умиротворение он достигает только здесь, на северной земле. Более того, Владимир с радостью сообщил, что Шурышкарский район - это его «место силы».

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Напоминаем, что Владимир Стогниенко комментирует матчи по футболу чемпионатов России, мира и Европы, турниры по дзюдо и самбо, биатлон и другие виды спорта.