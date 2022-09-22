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Общество22 сентября 2022 11:45

На Ямале энергетики заменили опоры ЛЭП высотой с 8-этажный дом

Источник:kp.ru
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Компания «Россети Тюмень» завершила в Ямало-Ненецком автономном округе модернизацию ЛЭП 110 кВ «Муравленковская – Барсуковская» протяженностью 63 километра.

В рамках инвестпроекта энергетики заменили шесть железобетонных опор на новые конструкции из металла. Масса каждой превышает 2,5 тонны, а высота составляет 25 метров и сравнима с 8-этажным домом. Новые опоры обеспечат лучшую устойчивость ЛЭП. Это особенно актуально в северных регионах, где вследствие промерзаний грунта и болотистой местности присутствует фактор подвижности почв. Кроме того, в ходе замены фундаментных оснований опор энергокомпания установила 60 десятиметровых железобетонных свай.

Реализация инвестиционного проекта стоимостью порядка 33 млн рублей позволила компании «Россети Тюмень»повысить надежность электроснабжения одного из пяти крупнейших в России нефтегазоконденсатных месторождений – Комсомольского. На Комсомольском промысле расположено 166 добывающих скважин.