В Ноябрьске пьяный водитель въехал в «Мицубиси». Фото: «Происшествия Ноябрьск».

Накануне, 17 сентября, возле «Северного рынка» в Ноябрьске произошла авария — автомобиль «Опель» столкнулся с «Мицубиси». Фотографии с места аварии появились в социальных сетях.

Водитель «Опеля» не соблюдал безопасную дистанцию, из-за этого и врезался в движущийся впереди автомобиль. Отмечается, что водитель «Опеля» отказался проходить медицинское освидетельствование на алкоголь, за это на мужчину составили административный протокол.

— За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 8 ДТП, последствиями стали только механические повреждения автомобилей, — сообщили в окружной Госавтоинспекции. — Всего с начала года на ямальских дорогах погибли 18 человек, 211 получили травмы, в числе пострадавших 27 детей.

Ночью 16 сентября произошла другая громкая авария, там без травм уже не обошлось. На 487 километре трассы Сургут — Салехард внедорожник «Тойота» влетел в ограждение. Водитель не справился с управлением. За рулем оказался ямалец, он ехал от Пуровска в Губкинский. Мужчину госпитализировали с травмами.