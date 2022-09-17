Внедорожник влетел в ограждение на ямальской трассе, где идет ремонт. Фото - ГИБДД ЯНАО.

Внедорожник Toyota влетел в ограждение на 487 км дороги Сургут — Салехард, где идет ремонт. Авария произошла ночью 16 сентября.

– Мужчина ехал со стороны Пуровска в Губкинский. На участке трассы он не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение на месте проведения ремонта проезжей части, – рассказали в окружном управлении Госавтоинспекции.

Местный житель получил травмы, его госпитализировали. Всего за прошедшие сутки на дорогах ЯНАО зарегистрировали 20 аварий. С начала года в арктическом регионе на трассах погибли 18 человек и пострадали 211, в их числе 27 детей.