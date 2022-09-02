Салехардцы смогут добраться до праздничного пикника у мамонта Мити на бесплатном автобусе

Фото: администрация Салехарда

Да грандиозного пикника, который пройдет в Салехарде в честь 427-летия города, остался один день. Напоминаем, что праздник состоится 3 сентября возле памятника мамонту Мите. А добраться туда можно будет на бесплатном автобусе.

- Отличные новости для тех, у кого нет автомобиля! Ну, или для тех, кто решит провести время не за рулем. 3 сентября на праздник «Пикник у мамонта» можно будет добраться на бесплатном автобусе! Впрочем, как и вернуться обратно, - рассказали в городской администрации.

Курсировать автобус будет от площади ЦКиС «Геолог» до скульптурной композиции «Мамонт» с 13:30 до 21:15.

Расписание следующее:

- отправление от площади «Геолога»: 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30;

- отправление от скульптурной композиции «Мамонт»: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15.