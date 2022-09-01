В Салехарде празднование Дня города начнется с грандиозного пикника у мамонта Мити

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Салехард активно готовится к своему 427-летию, которое пройдет 10 сентября, но яркие торжества стартуют уже 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в предстоящую субботу, 3 сентября, всех желающих ждут на переправе у монумента «Мамонт» в 14:00 для участия в зажигательной программе: конкурс кулинарных блюд, мастер-классы от «Додо Пицца», концертная программа от городских и приезжих артистов, шоу огней и праздничный фейерверк.

А для самых маленьких жителей окружной столицы будет работать площадка «В гостях у Мамонтенка», где можно сделать аквагрим, принять участие в танцевальных флешмобах, мастер-классах и играх.

Также на празднике можно сделать фото на память и приобрести товары местных предпринимателей.