Школьница из Губкинского стала автором мурала, преобразившего трансформаторную подстанцию

Фото: администрация Губкинского

Школьница из Губкинского Софья Соловьева стала автором мурала, появившегося на стене трансформаторной подстанции в 14-м микрорайоне. Рисунок нанесли в рамках окружного фестиваля уличного искусства YAM(ural)AL, инициатором которого выступил губернатор Дмитрий Артюхов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Юная горожанка предложила яркий рисунок с изображением девушки, белого медведя и северными узорами.

- Софья Соловьева оставила свой яркий отпечаток в истории нашего любимого Губкинского. Не перестаю удивляться, какие же талантливые у нас дети, - отметил глава города Андрей Гаранин.

Кстати, в рамках фестиваля в городе появилось восемь новых муралов. Кроме того, горожане решили придумать свой фестиваль городского искусства «Территория», в ходе которого художники создали картины на зданиях, мостах и других сооружениях.