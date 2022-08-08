Фото: Правительство ЯНАО

В Губкинском проходит фестиваль городского искусства «Территория», инициаторами которого выступили сами жители. В его рамках художники из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Волгограда и Губкинского создадут картины на зданиях, мостах и других сооружениях.

Первым объектом стал пешеходный мост в 6 микрорайоне, на котором муралисты изобразили цветы. Также готовые рисунки появились под железнодорожными путями в Пурпе-1 и на доме в 9 микрорайоне, там художники изобразили альпиниста.

- Технологии покраски шагнули далеко вперед. Фасадная краска уже не боится ни дождя, ни ветра, ни солнца. Я думаю, что лет семь спокойно выдержит, а может и больше, - рассказывает художник из Волгограда Андрей Бережнов.

На очереди - роспись трансформаторной подстанции в 14 микрорайоне, а также котельной и теплопункта, создание муралов на фасаде дома в 12 микрорайоне.

Кроме того, в рамках фестиваля губкинцы решили художественно оформить 18 контейнерных площадок и установить экологические инсталляции в «зеленых» городских зонах.

Кстати, «Территория» - это продолжение окружного фестиваля уличного искусства YAM(ural)AL, инициатором которого выступил губернатор Дмитрий Артюхов.