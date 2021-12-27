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Общество27 декабря 2021 4:56

Жители Надыма выбрали слоган, который украсит город в день его 50-летия

В голосовании участвовало почти 600 человек
Марина Прохорова
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Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

Жители Надыма выбрали слоган, который украсит город в день его 50-летия. Напоминаем, что голосование проходило в официальной группе администрации города соцсети «ВКонтакте».

Всего предлагалось шесть вариантов: «Надым - город счастья!», «Надыму 50 - расти и процветай!», «Надым - город, где живет твое сердце», «Надым! Мы дома», «Надым юбилейный! Все только начинается» и «Надым - будущее начинается сегодня».

В итоге с большим отрывом победил слоган «Надым - город счастья!». За него проголосовали 199 человек из 582, что составило 34,19%.