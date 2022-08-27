В меню ноябрьских детсадовцев появится ложковый йогурт

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Уже 1 сентября в меню ноябрьских детсадовцев появится новый эко-продукт. Речь идет о ложковом йогурте, производство которого запустил СХК «Ноябрьский». Об этом сообщил глава города Андрей Романов.

- Отличные новости для родителей и всех любителей натуральных, правильных продуктов, - отметил он.

Для изготовления продукта используют только цельное молоко, закваску и фруктово-ягодные наполнители: черничный, клубничный и вишневый - настоящая вкуснятина!

В будущем объемы планируется увеличить, и йогурты местного производства появятся на прилавках фирменных магазинов сельхозкомплекса.

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