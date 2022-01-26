Фото: МУП СХК "Ноябрьский"

Сельхозкомплекс «Ноябрьский» начал производить новый сорт сыра - Чечил. Далее в планах у предприятия запустить производство пошехонского, маасдама, пармезана и сыров с благородной плесенью.

- В сыроварне сельхозкомплекса сейчас производится более 20 сортов сыра. Вся продукция экологически чистая, готовится из местного молока, без применения каких-либо добавок, - сообщили в городской администрации.

Приобрести новый сыр можно в одном из четырех фирменных магазинов. Они расположены в торговом центре «Городок»; на цокольном этаже магазина по ул. Магистральная, д. 113; около центральной городской больницы и детской поликлиники.