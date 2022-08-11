Фото: администрация Салехарда

В Салехарде обустраивают новую мангальную зону возле памятнику мамонту Мите. Напоминаем, что это одна из инициатив проекта «Уютный Ямал», выдвинутая местным жителем Александром Вороновым.

- Я искренне рад, что моя идея была услышана горожанами. Очень хорошо, что появится еще один уголок для досуга. Это даст салехардцам возможность отдыхать в комфортных условиях, - сказал автор идеи.

Подрядчик уже приступил к основным работам: обустраиваются подходы к беседкам с мангалами, подготавливаются площадки под их установку.

Фото: администрация Салехарда

- Всего на территории мангальной зоны будут установлено шесть беседок, все они расположатся на достаточном расстоянии друг от друга. Работы планируется завершить к 1 сентября, - прокомментировали в городской администрации.

Кстати, 3 сентября на переправе у монумента пройдет праздник осени «Пикник у Мамонта», приуроченный к 427-летию со дня образования Салехарда.