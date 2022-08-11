Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Шурышкарском районе введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

- Такое решение приняли на экстренном заседании Комиссии по ЧС в связи с ухудшающейся обстановкой с лесными пожарами. Организован оперативный штаб, - прокомментировал он.

По данным на вечер 10 августа, на территории района зафиксировано пять возгораний. Три из них в районе деревни Сангымгорт, один - в 19 километрах от Нового Киевата, еще один - в сорока километрах от Вершина-Войкар. Общая площадь горящего леса - более 2 тысяч гектаров.

В ликвидации пожаров задействованы почти семьдесят человек, при этом есть необходимость в привлечении дополнительных сил.

Напоминаем, что ранее режим ЧС был введен в Надымском районе. Причина этого - крупный пожар, бушующий возле деревни Лонгъюган.