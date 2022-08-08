В Надымском районе ввели режим ЧС из-за крупного природного пожара. Фото: архив департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

В Надымском районе сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал серьезный природный пожар площадью больше тысячи гектаров.

Как сообщает администрация района, в тушении участвуют 126 сотрудников Ямалспаса и Надымского лесхоза, а также два вертолета. Дополнительно привлекли 16 сотрудников предприятия ТЭКа.

— Угрозы населению и производственным объектам нет, — подчеркнули в администрации.

Напомним, за выходные площадь пожара возле поселка Лонгъюган резко увеличилась — с 300 до 900 гектаров. Добровольцы из предприятия ТЭКа вызвались помочь как раз накануне, тогда же спасатели приняли решение создать дополнительные минерализованные полосы.

Из-за пожаров в воздухе Надыма обнаружили превышение предельно допустимой концентрации угарного газа. Город сегодня вновь накрыли серая дымка и запах гари. Жителям советуют носить маски, пить больше воды и реже выходить на улицу.

С начала пожароопасного сезона на Ямале зарегистрировали 346 возгораний, большую часть — на землях лесного фонда, еще пару — в заповеднике.