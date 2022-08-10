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Недвижимость10 августа 2022 6:00

В Надыме идет подготовка сетей водоснабжения к зиме

Работы в самом разгаре
Марина Прохорова
Фото представлено КП

Фото представлено КП

В Надыме полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Как сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских, в городе уже полностью завершена промывка магистральных сетей и проведены гидравлические испытания тепловых. На завершающей стадии - промывка внутриквартальных сетей водоснабжения.

- Кроме того, определили подрядчиков по капитальному ремонту инженерных сетей, доставлены материалы для сетей водоснабжения, - рассказал он.

На участках тепловых сетей работы ведутся по следующим адресам: улица Полярной (от ОМВД до спортшколы «Арктур»), в районе школы №9, а также на участке сети водоснабжения в районе жилого дома № 44 по улице Зверева.

Кстати, всего на Ямале к зиме планируется подготовить 220 котельных, 80 водоочистных и 27 канализационных очистных сооружений, а также 2 050 трансформаторных подстанций. На данный момент работы выполнены уже наполовину.