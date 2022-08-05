На Ямале подготовка объектов ЖКХ к зиме завершена наполовину

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале продолжается подготовка объектов ЖКХ к предстоящей зиме. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, половина из них уже готова к работе.

Так, в Ноябрьске энергетики уже завершили капитальный ремонт тепловых сетей на проспекте Мира и на улице Советская. На финишной прямой - замена тепломагистрали по улице Холмогорская и реконструкция сети на улице Дзержинского. Продолжаются работы на улице Республики, там также идет капитальный ремонт участка сети теплоснабжения. В целом работы по подготовке к отопительному сезону в Ноябрьске завершены на 56%.

В Муравленко завершился капитальный ремонт внутриплощадочных сетей в центральной котельной. На котельной №5 в ближайшее время начнется строительство центрального теплового пункта, а на котельной №1 ведется капремонт как самого здания, так и сетей теплоснабжения и водоотведения.

Также заканчивают работы по капитальному ремонту на канализационно-очистных сооружениях КОС-15000 и КОС-7000. Завершена замена резервуара чистой воды. Проводятся работы по промывке системы отопления, обновляются магистральные и внутриквартальные трубопроводы. Общая готовность коммунальной инфраструктуры к зиме в Муравленко - 78%.

Всего на Ямале к зиме планируется подготовить 220 котельных, 80 водоочистных и 27 канализационных очистных сооружений, а также 2 050 трансформаторных подстанций.

Также в автономном округе планируется капитально отремонтировать порядка 100 километров ветхих инженерных сетей, в том числе более 32 километров сетей теплоснабжения, 29,5 - водоснабжения, 8 - водоотведения и порядка 31 километра сетей электроснабжения.