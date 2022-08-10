В Надыме выбрали название для сквера, где установят памятник защитникам Донбасса

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских провел расширенное заседание градостроительного совета с участием ветеранов боевых действий Николая Коробова и Андрея Баландина, на котором обсуждался вопрос о наименовании сквера в районе торгового центра «Надым».

В скором времени здесь, в излюбленном месте горожан, появится культурный объект - памятник Защитникам Донбасса, поэтому было предложено название сквер Миротворцев.

- Таким образом мы отдадим дань памяти тем, кто в разные годы нес службу в горячих точках, а также поддержим ребят, которые принимают участие в спецоперации, - сказал Дмитрий Жаромских.

Напоминаем, что в скором времени в городе появится еще один сквер под названием «Полярная звезда». На его территории расположат фотографии почетных граждан муниципалитета, а также информацию о самих поселениях.