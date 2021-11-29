Фото: администрация Надымского района

Жители Надыма выбрали название для будущего сквера, который появится у районной администрации. Предполагается, что здесь будут расположены фотографии почетных граждан муниципалитета, а также информация о самих поселениях.

Всего горожанам предлагалось пять вариантов: «Сквер Надымского района», «Сквер Единства Надымского района», «Сквер Полярная звезда», «Сквер Юбилейный» (в честь 50-летнего юбилея города) и «Сквер Трудовой Славы».

Само голосование проходило на официальной странице администрации района в соцсети «ВКонтакте» с 15 по 28 ноября. В итоге жители выбрали вариант «Полярная звезда». За него отдали голоса 136 человек.