Фото: администрация Надымского района
Жители Надыма выбрали название для будущего сквера, который появится у районной администрации. Предполагается, что здесь будут расположены фотографии почетных граждан муниципалитета, а также информация о самих поселениях.
Всего горожанам предлагалось пять вариантов: «Сквер Надымского района», «Сквер Единства Надымского района», «Сквер Полярная звезда», «Сквер Юбилейный» (в честь 50-летнего юбилея города) и «Сквер Трудовой Славы».
Само голосование проходило на официальной странице администрации района в соцсети «ВКонтакте» с 15 по 28 ноября. В итоге жители выбрали вариант «Полярная звезда». За него отдали голоса 136 человек.