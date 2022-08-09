Тюменские энергетики выполнили уже 80% запланированных ремонтных работ

Фото: «Россети Тюмень»

К началу августа 2022 года «Россети Тюмень» выполнили плановый ремонт более 120 трансформаторных подстанций (ТП) классом напряжения 10(6)/0,4 кВ в Тюменской области. Объем выполненных работ составляет свыше 80 % от общего плана капитального ремонта.

В эксплуатации крупнейшей электросетевой компании находятся более 7,2 тысячи ТП установленной мощностью 1 646 МВА. Энергетики ежегодно отбирают объекты, требующие первоочередного внимания. Среди основных работ: замена и ремонт трансформаторов и коммутационной аппаратуры, установка автоматических выключателей – реклоузеров, проведение технического освидетельствования.

В рамках подготовки электросетей к зиме специалисты крупнейшей энергокомпании Тюменского региона выполнили комплекс мероприятий на объектах, питающих бытовых, промышленных потребителей и социально значимые объекты в сельской и городской местности.

Всего в текущем году компания направит порядка 19 млн рублей на повышение надежности 146 электроустановок распределительного комплекса региона. Запланированные мероприятия по капитальному ремонту ТП будут завершены до конца сентября текущего года.