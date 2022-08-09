Жителей Ноябрьска приглашают на масштабный спортивный праздник

Фото: администрация Ноябрьска

Жителей Ноябрьска приглашают на масштабный марафон спортивных мероприятий, который пройдет на городском стадионе 13 августа. Начало мероприятия - в 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Там пройдут показательные выступления спортсменов, соревнования по волейболу, будут презентации спортшкол, а еще организуют активности для детей и много чего другого, - добавили в мэрии. Начнется день с утренней зарядки. Ровно в 10:00 в девяти точках города высадится «спортивный десант». Инструкторы предложат ноябрянам выполнить несложные упражнения.

Места проведения утренних зарядок: районы школ №3, 6, 9 и 8; двор дома №17 по улице Цоя; двор дома №189 по улице Сибирская; двор дома №105 по улице Советская; двор дома №62б по улице Шевченко и двор дома №15 переулка Нагорный.