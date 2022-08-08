В Салехарде горело здание бывшего железнодорожного депо 501-й стройки

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Салехарде загорелось нежилое здание по ул. Шалгина, в котором ранее располагались контора железнодорожного депо 501-ой стройки и метеостанция. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Сообщение о возгорании поступило 7 августа в 17:58 вечера. В 18:47 пожар был ликвидирован. Огонь повредил чердачное помещение площадью 80 квадратных метров, - уточнили в ведомстве.

В тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Благодаря слаженным действиям спасателей здание удалось спасти, погибших и пострадавших нет.

Напоминаем, что 501 стройка - железная дорога, которую прокладывали с 1947 по 1953 годы, она должна была связать Салехард и Лабытнанги с Надымом, а затем и с Игаркой, но проект так и не был завершен из-за смерти Сталина.

Сейчас 501 стройку планируют преобразовать в музей. Он будет находиться возле разъезда «Глухариный», где в большей степени сохранилась часть строений: вышка, бараки и другая атрибутика того времени.