На Ямале вандалы разоряют знаменитую 501-ю стройку, начавшуюся еще во времена правления Сталина

Фото: Стройка 501, 503 ГУЛАГ - "Мертвая дорога"

На Ямале вандалы разоряют знаменитую 501-ю стройку, начавшуюся еще во времена правления Иосифа Сталина. Привлечь внимание к данной проблеме решила общественница Арина Мельникова, которая уже долгое время ведут группу в соцсети, посвященную стройке. По ее словам, объект культурного наследия тает буквально на глазах. Не смущает преступников и табличка с надписью, что данный объект находится под охраной государства.

Фото: Стройка 501, 503 ГУЛАГ - "Мертвая дорога"

- Железную дорогу 501 стройки на участке Надым - Салехард нагло растаскивают по частям! Уже не первый раз! Это законно?! Если это делается работниками музея, то дайте комментарий, что для экспонатов срезаете. А если это воровство, то почему объекты культурного наследия не охраняются, не отслеживаются, не проверяется их сохранность? Это же история нашей страны! - задается вопросом девушка.

В качестве доказательств общественница предъявила несколько фото с разницей в полтора месяца. На первом снимке, сделанном в августе, отчетливо видны рельсы железной дороги, а на втором их уже нет.

Фото: Стройка 501, 503 ГУЛАГ - "Мертвая дорога"

Фото: Стройка 501, 503 ГУЛАГ - "Мертвая дорога"

Кроме того, руки вандалов дотянулись и до знаменитого Министерского моста.

- В августе были замечены свежие срезы от исчезнувших двух деревянных опор. Кому они понадобились? А теперь там и рельсы исчезли - больше 20 метров железного полотна, - сообщает Арина.

Фото: Стройка 501, 503 ГУЛАГ - "Мертвая дорога"

Кстати, пост девушки возымел эффект. Случившимся уже заинтересовались представители окружной службы госохраны объектов культурного наследия. В ведомстве сообщили, что информация по факту демонтажа рельс была направлена в отдел полиции по Надымскому району.

Фото: Стройка 501, 503 ГУЛАГ - "Мертвая дорога"

СПРАВКА КП:

Железная дорога строилась с 1947 по 1953 годы и была призвана связать Салехард и Лабытнанги с Надымом, а затем и с Игаркой. Занимались укладкой рельсов и шпал в основном заключенные, большинство из которых осудили за политические преступления. Уже к концу 1948 года железная дорога была доведена до станции Лабытнанги на левом берегу Оби, но окончательно построить объект так и не успели в связи со смертью Сталина в 1953 году. В 1960-70-е годы руководство страны во главе с Брежневым, вопреки мнению многочисленных специалистов и Тюменского областного руководства, посчитало восстановление железнодорожной трассы нецелесообразным.