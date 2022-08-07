В Ноябрьске живодер выстрелил в кошку из пневматического оружия. Фото: Наталья Павлова.

В Ноябрьске неизвестный выстрелил в кота из пневматического оружия. Это произошло в районе школы №10, поселков НГДУ ХН и СУ-17. О происшествии сообщила в социальных сетях владелица животного.

«У нашего кота травма лапки, рентген показал, что внутри — металлическая пулька. Сегодня прооперировали», — написала хозяйка кота.

Эту пулю извлекли из бедного животного // Фото: ВК «Происшествия Ноябрьск»

Она пояснила, что кот домашний, иногда гуляет во дворе. Во время такого променада животное и пострадало.

— Кот уже немного приходит в себя, но шугается любого шума, — рассказала женщина сочувствующим комментаторам.