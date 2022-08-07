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Происшествия7 августа 2022 7:28

В Тазовском районе утонули три человека, в том числе маленький ребенок

Их лодка перевернулась.
Источник:kp.ru
В Тазовском районе утонули три человека, в том числе маленький ребенок. Фото: архив «КП».

В Тазовском районе утонули три человека, в том числе маленький ребенок. Фото: архив «КП».

Сегодня в Тазовском районе произошла трагедия. Девять жителей Гыданской тундры на моторной лодке выехали с фактории Юрибей в сторону Гыданской губы. Среди пассажиров было четыре ребенка.

На реке Яра-Яха лодка перевернулась. Двое взрослых не смогли выбраться, также утонул ребенок 2020 года рождения. Остальных удалось спасти.

— На место выдвинулась следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства произошедшего. По данному факту организована доследственная проверка, по результатам примем процессуальное решение, — сообщили в Следственном управлении СК РФ по ЯНАО.