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Общество3 августа 2022 12:41

В Салехарде готовится к открытию пункт технического осмотра машин

Ранее автовладельцам приходилось ездить за диагностикой в Лабытнанги
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

К радости автомобилистов в Салехарде готовится к открытию пункт технического осмотра машин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.

- Пункт оснащен всем необходимым оборудованием для оценки технического состояния автомобиля. Осмотр будет доступен для легковых и грузовых транспортных средств, а также автобусов, - уточнили в ведомстве.

Пункт разместится на ул. Сенькина, д. 103. В здании уже провели капремонт, углубили и удлинили смотровую яму, обновили оборудование и сделали сквозные ворота.

Напоминаем, что ранее автомобилисты окружной столицы могли пройти осмотр только в соседнем городе - Лабытнанги.