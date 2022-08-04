Первый на Ямале детский технопарк «Кванториум» строят в Ноябрьске

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

В Ноябрьске активными темпами идет строительство первого в регионе детского технорпарка «Кванториум». Как отметил губернатор Дмитрий Артюхов, он создается по поручению президента в рамках нацпроекта.

- Под крышей технопарка разместятся 15 современных лабораторий. Ребята смогут заниматься естественными науками и выбирать из множества направлений: дизайн и проектирование роботов, разработка приложений виртуальной реальности, авто и авиа моделирование. Испытывать свои модели юные инженеры смогут на специальной площадке - кордодроме, - рассказал глава региона.

Сейчас в здании прокладывают инженерные коммуникации и монтируют электрику. В помещении будущего 3D-кинотеатра выполнена большая часть работ по монтажу металлоконструкций. Ввод объекта запланирован на будущий год.

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Также подобные площадки появятся в Салехарде и Новом Уренгое.

- Такие центры вместе с новыми школами дадут детям возможность получать качественно иное образование, - отметил Дмитрий Артюхов.