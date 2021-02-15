В Ноябрьске началось строительство детского технопарка «Кванториум»

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске началось строительство деткого технопарка «Кванториум». Согласно планам, работы продлятся до 2022 года.

Здание разместится на территории Учебного центра в районе перекрестка улиц 40 лет Победы и Изыскателей - рядом с Ноябрьским колледжем профессиональных и информационных технологий. Напоминаем, что это место выбрали сами жители в ходе голосования на портале «Живем на Севере».

-В городе сильные образовательные традиции. Это видно по результатам, которые ребята показывают на ЕГЭ и Всероссийской олимпиаде школьников, в том числе по математике. Чтобы усилить это направление в Ноябрьске будет построен детский технопарк, - рассказал глава города Алексей Романов.

Также он отметил, что это будут современные лаборатории, где школьники смогут изучать биологию, цифровую индустрию, робототехнику, промышленный дизайн и прочие науки.

Средства на строительство выделил глава региона Дмитрий Артюхов. В свою очередь Алексей Романов поблагодарил его за столь мощную поддержку.

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