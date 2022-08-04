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Происшествия4 августа 2022 10:38

Житель Мужей, застреливший трех лосей, предстанет перед судом

Ему грозит уголовная ответственность
Марина Прохорова
Житель Мужей, застреливший трех лосей, предстанет перед судом

Житель Мужей, застреливший трех лосей, предстанет перед судом

Фото: Вера Зенина

В Шурышкарском районе осудят жителя села Мужи, обвиняемого по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба). Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

- Установлено, что в январе 2022 года мужчина застрелил из своего охотничьего карабина трех лосей, при этом он знал, что в данное время года охота на животных запрещена. После этого злоумышленник разделал туши и распорядился мясом по своему усмотрению, - уточнили в ведомстве.

На данный момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Помимо признания мужчины виновным гособвинитель требует взыскать с него 880 тысяч рублей в качестве ущерба.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что браконьера из Кутопьюгана выловил рыбы почти на три с половиной миллиона рублей. В суде он получил условный срок.