Житель Мужей, застреливший трех лосей, предстанет перед судом Фото: Вера Зенина

В Шурышкарском районе осудят жителя села Мужи, обвиняемого по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба). Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

- Установлено, что в январе 2022 года мужчина застрелил из своего охотничьего карабина трех лосей, при этом он знал, что в данное время года охота на животных запрещена. После этого злоумышленник разделал туши и распорядился мясом по своему усмотрению, - уточнили в ведомстве.

На данный момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Помимо признания мужчины виновным гособвинитель требует взыскать с него 880 тысяч рублей в качестве ущерба.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что браконьера из Кутопьюгана выловил рыбы почти на три с половиной миллиона рублей. В суде он получил условный срок.