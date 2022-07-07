Браконьера из Кутопьюгана выловил рыбы почти на три с половиной миллиона рублей Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме осудили 49-летнего жителя села Кутопьюган, обвиняемого в незаконном вылове рыбы. Как сообщили в пресс-службе местной прокуратуры, вычислить злоумышленника помогло то, что 11 декабря 2021 года при въезде в Надым сотрудники полиции остановили местного жителя, который по просьбе браконьера перевозил в прицепе выловленную рыбу.

- Установлено, что в декабре прошлого года мужчина, не имея специального разрешения, выловил в акватории Обской Губы на территории Надымского района 918 особей вида «Чир» на сумму более 3 миллионов рублей. Для этого он установил в проруби две сети, из которых извлекал рыбу, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, браконьер обязан выплатить РФ компенсацию вреда в размере 3,431 миллионов рублей. Деньги, вырученные от продажи рыбы, также пойдут в доход государства.

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