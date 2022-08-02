Жительница Ныды отправится в колонию за убийство сожителя по пьяни Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме вынесли приговор в отношении жительницы села Ныда, которая зарезала своего сожителя. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло 14 января в помещении жилого балка, где компания северян распивала спиртное.

- В ходе застолья между хозяином балка и его сожительницей возник конфликт. Женщина, вооружившись кухонным ножом, нанесла 29-летнему мужчине удар в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученного ранения, - добавили в ведомстве.

В итоге суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил ее к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напоминаем, что аналогичное преступление произошло и в Ямальском районе. К сожалению, мужчины также скончался на месте трагедии от полученного удара.