В Ямальском районе пьяная женщина зарезала 49-летнего сожителя. Фото: Ольга Крыльцова

В Ямальском районе завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы села Мыс Каменный, которую обвиняют в убийстве. Трагедия произошла 28 октября 2021 года в вышеупомянутом селе.

– 41-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим сожителем, нанесла мужчине удар ножом в область грудной клетки слева. От полученного ранения 49-летний мужчина скончался на месте преступления, – сообщили в СК по Ямалу.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины женщины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.