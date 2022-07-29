Глава Салехарда предложил горожанам отгадать сюжет мурала

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

На фасадах домов в Салехарде появятся три новых мурала, их нарисуют в рамках фестиваля уличного дизайна «YAM(ural)AL». Яркие изображения украсят стены зданий по ул. Губкина, д. 8, ул. Республики, д. 49 и ул. Манчинского, д.19.

Тематика двух уже известна, а вот последний пока остается в секрете.

- Один из муралов будет посвящен теме патриотизма и величия нашей непоколебимой Родины, подвигу русского солдата. А второй отразит национальный колорит, которым славится Ямал далеко за пределами России. Коренные народы Севера и их быт всегда привлекают внимание и вызывают неподдельный интерес, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Тот, кто отгадает тематику последнего мурала - получит подарок от мэра. Оставить свой вариант можно на странице Алексея Титовского в соцсети «ВКонтакте» под соответствующим постом.

Кстати, еще один необычный мурал, создающий оптическую иллюзию, появится на ул. З. Космодемьянской, д. 35 в рамках городского конкурса. К работе художники приступят уже в ближайшее время.