В Салехарде студентов колледжа отправили в колонию за распространение наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудили 19-летних студентов Ямальского многопрофильного колледжа, обвиняемых в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

- Установлено, что в апреле текущего года молодые люди приобрели партию наркотиков синтетического происхождения, после чего расфасовали их и разместили в тайниках на территории города, - прокомментировали в ведомстве.

Однако планы наркосбытчиков нарушили правоохранители: они задержали парней и изъяли наркотическое средство.

В итоге суд приговорил студентов к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что иностранца, продававшего наркотики в Ноябрьске, приговорили к 9 годам заключения. Мужчину судили сразу по нескольким статьям.