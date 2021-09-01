Иностранца, продававшего наркотики в Ноябрьске, осудили на 9 лет

Иностранец, продававший наркотики в Ноябрьске, отправится в колонию Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске осудили 58-летнего иностранца, занимавшегося сбытом наркотиков на территории города.

- В апреле 2021 года подсудимый продал своему знакомому наркотическое средство, а задержали его в мае 2021 года при покушении на сбыт наркотика (марихуаны) в значительном размере. Также был арестован и покупатель, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге на мужчину завели уголовные дела по ч. 1 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств и покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере).

С учетом позиции прокурора, суд назначил гражданину наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.