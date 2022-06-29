В Лабытнанги отремонтируют детскую школу искусств Фото: Страница главы города в соцсети

В Детской школе искусств продолжается ремонт. Работы планируют завершить в следующем году. Об этом сообщила глава города Марина Трескова на своей странице в соцсети.

Сейчас в школе искусств завершается демонтаж, подрядчик уже приступает к замене кровли. Далее проведут отделочные работы. На объекте ежедневно трудятся около 30 человек. Пока работают с опережением графика.

Как сообщила глава города, зданию ДШИ уже два десятка лет, поэтому здание требовало ремонта.

- Благодаря поддержке Губернатора Дмитрия Артюхова, мы не просто отремонтируем учебные кабинеты, а пересмотрим пространственные решения. Создадим зоны отдыха и арт-пространства. Оборудуем кабинеты для занятий малышей, в том числе по программе 0+. Заменим мебель, установим новое интерактивное оборудование - отметила Марина Трескова.