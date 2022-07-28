Асфальт на трассе Надым-Салехард укладывают по новым ГОСТам

Фото: Правительство ЯНАО

На четырех килметрах дороги Надым-Салехард укладывают асфальт. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сейчас строителям осталось заасфальтировать 450 метров. Всего же на данный отрезок трассы уйдет порядка 4,5 тысячи тонн асфальтобетона местного производства. Ежедневно на участке работает около 20 дорожных рабочих и 18 единиц специализированной техники.

- Весь асфальт изготовлен по новым ГОСТам и поступает с нашего завода в Салехарде. Материалы, необходимые для его изготовления, - российского производства. Они обладают улучшенными характеристиками и повышенной износостойкостью, - рассказал представитель подрядчика Артем Корякин.

В прошлом году данный участок дороги уплотнили методом ресайклинга. Его смысл заключается в измельчении существующего покрытия с добавлением цементной смеси. Этот вид работ выполняется как на грунте, так и на щебне. Специализированной машиной - ресайклером - основание дороги перерабатывается на глубину до 30 сантиметров. Благодаря этому дорога получает монолитное основание.

В этом году методом ресайклинга укрепят еще 16 километров дороги Надым-Салехард. После асфальтирования строители приступят к обновлению барьерных ограждений и нанесению разметки.

Укладывать асфальт продолжают и на подъезде к селу Аксарка. К работам приступили на прошлой неделе. До конца сезона строителям предстоит завершить два участка - 9,5 километра и 6 километров.

Завершено асфальтирование подъезда к станции Обская в Лабытнанги.