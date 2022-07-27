Глава Лабытнанги отчиталась о ходе ремонта дорог по улицам Обская и Бованенко

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова отчиталась о ходе ремонта дорог по улицам Обская и Бованенко - всего 8 километров (их приводят в порядок в рамках нацпроекта).

Большая часть работ ведется по улице Обская - почти 7 километров. Подрядчик уже заканчивает самый протяжённый участок - 3,7 километра. Также ремонт ведется по Ханымейскому шоссе - изменения здесь начались в прошлом году.

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

- Финансовая поддержка округа помогает выполнить ремонт дорог и в самом микрорайоне Обской - это 1,4 километра, - отметила градоначальница.

По улице Бованенко идет подготовка к асфальтированию, восстанавливаются тротуары. Обновить этот участок просили жители микрорайона Геофизики.

Также по пожеланию людей ведется реконструкция игрового комплекса на улице Северная, д. 14, включая резиновое покрытие.