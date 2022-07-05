В Пуровском районе ликвидируют более 30 незаконных свалок

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

В Пуровском районе приступили к ликвидации несанкционированных свалок. По словам главы муниципалитета Антона Колодина, генеральные уборки проведут в Ханымее, Пуровске, Сывдарме, Уренгое и Тарко-Сале.

- Навсегда избавимся от 33 свалок и вывезем 20 тысяч кубометров различного мусора, - прокомментировал он.

Сейчас спецтехника работает на территории промзоны Южная в Уренгое, в районе улиц Мира и Железнодорожная в Ханымее и на улице Новая в Пуровске.

Кроме того, будут убраны захламленные территории в лесных массивах вблизи населенных пунктов.

- В этом нам активно помогают неравнодушные пуровчане. В объявленный губернатором Год экологии волонтеров стало значительно больше. Только в рамках акции «Зеленая весна» в Тарко-Сале и поселениях участвовали 6 700 человек, - добавил Антон Колодин.

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