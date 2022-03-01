Энергетики запланировали техобслуживание и ремонт более трех тысяч километров линий электропередачи на Ямале

Фото: «Россети Тюмень»

Специалисты «Россети Тюмень» приступили к реализации масштабной ремонтной кампании в Ямало-Ненецком округе. В текущем году энергетики проведут техобслуживание и ремонт почти трех тысяч километров линий электропередачи и 116 трансформаторных подстанций. На выполнение всех работ компания направит более 295 миллионов рублей.

За время ремонтной кампании энергетики проведут капремонт 132-х воздушных линий. Среди основных запланированных работ – установка более 550-ти птицезащитных устройств, замена порядка 2,5 тысяч изоляторов и 27 километров грозозащитного троса. Также до конца года специалисты расчистят свыше 200 гектаров охранных зон высоковольтных линий от поросли и кустарников.

Особое внимание энергокомпания уделяет так называемому «сердцу» подстанции – силовому трансформатору. В этом году запланирован капитальный ремонт 12-ти данных устройств классом напряжения 110 кВ. Специалисты проведут ревизию активной части и устройств регулирования напряжения. Завершатся работы высоковольтными испытаниями.

Проведение мероприятий по ремонту и техобслуживанию энергообъектов позволит энергокомпании повысить надежность электроснабжения объектов «Газпрома» и «Роснефти», а также более 420 тысяч жителей региона, в том числе крупных городов – Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда.