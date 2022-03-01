В селе Толька после реконструкции открылся Дом культуры

Фото: Правительство ЯНАО

В селе Толька распахнул свои двери Дом культуры, закрытый на реконструкцию почти восемь лет. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за это время в здании выполнили капитальный ремонт, провели работы по устройству свайного основания под фундаментами, заменены нижние венцы здания, утеплили фасады, заменили и утеплили пол, выполнили перепланировку и расширили здание.

- Открытие дома культуры для толькинцев - большое и долгожданное событие. Теперь здесь есть не только просторный зал для концертов, но и большой танцевальный зал, помещение для проведения торжеств, оснащенное современной техникой. Уверен, теперь культурная жизнь толькинцев станет намного ярче, - отметил глава Красноселькупского района Юрий Фишер.

Также в сельском доме культуры расположился зрительный зал на 99 посадочных мест и танцевальный класс на 15 человек. Сейчас на базе учреждения действует три любительских объединения - декоративно-прикладного творчества, вокала и здорового образа жизни. В планах руководства - открыть новые кружки и секции для взрослых и детей.

- В будущем мы хотим открыть на этой веранде детское кафе, где семьи смогут отдохнуть, насладиться красивым видом из окна. Пока это только планы, но мы верим, что они осуществятся, - рассказала директор дома культуры Галина Елпатова.

Напоминаем, что недавно открыл свои двери Центр национальных культур в Яр-Сале, который был достроен в конце 2021 года.