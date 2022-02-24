В Яр-Сале прошло торжественное открытие Центра национальных культур

Фото: Правительство ЯНАО

В Яр-Сале открылся Центр национальных культур «Яля Сэв». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в нем расположились 19 творческих объединений, районный музей, детская и центральная библиотеки, музыкальная школа и муниципальный архив.

Также с открытием ЦНК в Яр-сале впервые появилась студия звукозаписи и концертный зал на 273 места. Современное оборудование позволяет не только принимать гастроли театральных и вокальных коллективов, но и проводить киносеансы в 3D-формате.

До этого многие учреждения располагались в деревянных зданиях, а теперь, после переезда, они расширили спектр услуг и условия их предоставления. У музея появился большой выставочный зал и хранилище для экспонатов, библиотеки обзавелись комфортными читальными залами, а в музыкальной школе будет открыто художественное отделение.

Единовременная пропускная способность центра - более 500 посетителей в час. Площадь помещений - почти 5 тысяч квадратов.

Кстати, название новому объекту культуры выбирали всем селом. По итогам голосования и конкурсного отбора центр получил название «Яля Сэв», что в переводе с ненецкого языка означает «Луч Солнца».