Коронавирус на Ямале, последние новости на 1 марта 2022 года: скончался один человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 1 010 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 1 030 новых случаев заболевания. На данный момент 545 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 44 из них - в тяжелом состоянии, 16 - находятся на ИВЛ.

В России выявлено 97 333 человека с COVID-19, госпитализировано - 12 753. Всего в стране зарегистрировано 16 495 639 случаев. Излечились от коронавируса 172 813 человек, скончались - 786.